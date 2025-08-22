Tasarruf bahane harcamalar şahane

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf genelgesine aykırı harcamalar tartışma yarattı. CHP'nin, belediyelere yönelik operasyonları "siyasi" olarak nitelendirmesine rağmen, bu durumun nasıl savunulacağı merak konusu oldu.

YASAĞI HİÇE SAYDILAR

Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 tasarruf genelgesi, kamu kurumlarında konser, festival ve şenlik gibi etkinliklerin 3 yıl süreyle yasaklanmasını öngörüyor. Ancak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yasağı hiçe saydığı iddia ediliyor.

Yapılan astronomik harcamaların belgelerine Yeni Asır ulaştı.

Belediye Sıla, Kenan Doğulu, Can Bonomo konserleri ve Nihat Sırdar'ın stand-up gösterisi için toplam 30 milyon TL ödeme yaptı. Ayrıca, 22-27 Nisan 2025'te düzenlenen 485. Uluslararası Manisa Mesir Şenlikleri için çeşitli kalemlerde 100 milyon TL'yi aşan harcamalar yapıldığı öne sürülüyor.

CHP'NİN ALGISI TUTMADI

CHP, geçmişte belediyelere yönelik denetim ve operasyonları "siyasi" olarak nitelendirerek eleştirmişti. Ancak Manisa'daki harcamalar, tasarruf genelgesine açıkça aykırı olduğu için dikkat çekiyor.

TBMM Genel Kurulu'nda daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarıyla ilgili tartışmalar yaşanmış, CHP'li vekiller bu tür iddiaları "çarpıtma" olarak değerlendirmişti. Şimdi ise, olası bir denetim veya operasyonun yine "siyasi" olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği kamuoyunda merak ediliyor. Manisa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi olması nedeniyle bu iddialar siyasi açıdan da yankı buldu. Özel, daha önce Manisa'daki belediye yönetimlerini savunmuş ve 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'nin büyük başarısını vurgulamıştı. Ancak, genelgeye aykırı harcamalar, CHP'nin "halkçı belediyecilik" iddiasıyla çelişiyor gibi görünüyor.