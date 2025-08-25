Siyaset dünyası düğünde buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın kızı Şevval Akkal ile Osman Tekeli çiftinin düğünü siyasetten bürokrasiye, iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Çıllı'nın kıydırdığı nikaha eski Başbakan Binali Yıldırım, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Murat Baybatur, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay katıldı. Aile cüzdanını genç çifte eski Başbakan Binali Yıldırım takdim etti