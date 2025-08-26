Gören şaşırıp kaldı! Manisa’da 7 kilo 250 gramlık dev üzüm salkımı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Hacıhalliller Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan İsmet ve Özer Sarı kardeşler, 7 kilo 250 gram ağırlığında dev bir üzüm salkımını hasat etti. Daha önce 3-4 kilogram ağırlığında salkımları da gördüklerini kaydeden kardeşler ilk kez böylesine büyük bir üzüm salkımı gördüklerini söyledi.

'ÖZEL BİR ŞEY YAPMADIK'

Sarı, "Manisa'nın Sultaniye cinsi üzümünü yetiştiriyoruz. Bu yıl hasat sırasında 7 kilo 250 gram gelen üzüm salkımı kestik. Yeğenim kucağında zor taşıdı. Ayrıca 3 ila 4 kilogram gelen salkımlara da denk geldik. Allah nazardan saklasın, salkımlar iri ve sık taneli, arasına parmak girmiyor" dedi. Büyük salkımlar için özel bir uygulama yapmadıklarını dile getiren Sarı, "Sadece gününde ve zamanında bakımını yapıyoruz. Özel bir formülümüz ya da farklı bir gübre veya ilaçlamamız yok. Bilinen yöntemlerle, düzenli bakım yapıyoruz" diye konuştu. Her yıl bu şekilde iri taneli salkımlar elde ettiklerini kaydeden üretici, bu yıl ise üzüm yetiştiricisinin verim ve fiyat konusunda beklentisini karşılayamadığını sözlerine ekledi.