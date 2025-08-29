Aileleri kahreden kaza

MANİSA'DA meydana gelen trafik kazası, iki gencin hayatına mal oldu. Kaza Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Enes Karanfil yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Orhan Erol (45) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

YİNE AŞIRI SÜRAT

ÇARPMANIN şiddetiyle TIR'ın altına saplanan ve hurda yığınına dönen otomobil içinde ikisi kardeş biri kuzen olan 3 çocuk, korkunç şekilde sıkıştı. Üç genç itfaiye görevlileri tarafından uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkartılabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobili kullanan Enes Karanfil (18) ve kuzeni Emre Karanfil'in (14) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Enes Karanfil'in kardeşi Furkan Karanfil (16) hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Orhan Erol ise gözaltına alındı. Öte yandan otomobilin aşırı süratli şekilde yol aldığı öğrenildi.