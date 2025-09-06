Manisa Turgutlu’da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak cadde ve sokaklar göle çevirdi. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

DHA

Turgutlu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda bu birikintisi oluştu. Bazı sürücüler yolda kalan araçlarını iterek ilerletmeye çalışırken, vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan birçok kişi, iş yerlerinin saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

ZEMİN VE BODRUM KATLARI SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle zemin ve bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Ev sahipleri ve esnaflar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Belediye ekipleri de taşkın yaşanan noktalara yönlendirilerek su tahliye çalışmalarına destek verdi.

