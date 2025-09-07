Şehit madenci kızı babasına verdiği sözü tuttu!

Tam 11 yıl önce Manisa Soma'da gerçekleşen maden faciasında 301 madenci can varmiş, geriye gözü yaşlı aileler kalmıştı. O zaman 8 yaşında olan Betül Yüksel de babası Ali Yüksel'i faciada kaybetti. Babasının mezarına mektup bırakan Betül Yüksel, "Baba, büyüyünce pilot olacağım" demişti. Aradan geçen 11 yılın ardından, küçük yaşta yazdığı o mektup gerçeğe dönüştü.

'ASLA PES ETMEDİM'

Betül Yüksel, büyük bir azim ve emekle hazırlandığı üniversite sınavında başarı göstererek Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü'nü kazandı. Türk Hava Kurumu Başkanı Kemal Yurtnaç, Betül'ü arayarak tebrik etti. Betül Yüksel, üniversiteye giriş başarısını anlatırken duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Henüz küçücük bir çocuktum, babamı Soma'daki o elim kazada kaybettim. O zaman babamın gökyüzünde olduğuna inanıyordum. Bu yüzden de 'Ben de göklere çıkacağım, babamla orada buluşacağım' dedim. 8 yaşındayken babamın mezarına bıraktığım mektupta, 'Pilot olacağım, yüzünü kara çıkarmayacağım' diye söz vermiştim. O günden bu yana bu söz hep yolumu aydınlattı. Bu yıl çok çalıştım, birçok zorlukla mücadele ettim ama hiç pes etmedim. İstediğim puanı aldım, çok şükür hayalim olan Pilotaj bölümünü kazandım. Artık babama verdiğim sözü tuttum ve yerine getiriyorum. Benim için bu yolculuk sadece bir meslek kazanmak değil, aynı zamanda babamla göklerde buluşmak anlamına geliyor. Hayalim, onun gurur duyacağı bir evlat olmak. Bu süreçte en büyük destekçim annem ve kardeşim Furkan oldu" dedi.

BAYKAR'DAN BÜYÜK DESTEK

BETÜL Yüksel'in hayallerine giden yolda en önemli destekçilerden biri de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Facianın ardından uzun zaman geçmesine rağmen Betül'ün hikâyesini öğrenen Bayraktar, geçtiğimiz yıl Yüksel ailesini İstanbul'a davet ederek Baykar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladı. Betül, kardeşi Furkan ve annesi Ergül Yüksel, dünyaya örnek gösterilen SİHA ve İHA'ların üretildiği tesisi gezdi. O gün, özellikle gençler için büyük bir ilham kaynağı olan Bayraktar'ın ilgisi ve sıcak yaklaşımı, Betül'ün motivasyonunu katbekat artırdı

'ONLAR EŞİMİN EMANETİ'

ANNE Ergül Yüksel, "13 Mayıs 2014'te eşimi kaybettiğimde dünyam başıma yıkıldı. O günden sonra hayatımda tek dayanağım çocuklarım oldu. Onları hem annelikle hem babalıkla büyütmeye çalıştım. Eşim Ali'nin emaneti olarak gördüğüm çocuklarım için hep güçlü durmaya çalıştım. Betül küçüklüğünden beri pilot olmak istediğini söylüyordu. Babasının mezarına bıraktığı mektupta verdiği sözü tutmak için yıllardır gece gündüz çalıştı. Derslerinin başından hiç kalkmadı, azmetti. O hiçbir zaman hayalinden vazgeçmedi. Bugün geldiğimiz noktada kızım Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü'nü kazandı. Onun başarısını görmek bana en büyük mutluluğu yaşatıyor. İnşallah babası göklerden kızını izliyordur. Bizim için en büyük teselli bu" dedi.