Manisalı şehidin adı doğan bebeğinde yaşayacak

Manisa'nın Kula ilçesinde dün şehit Yeşil için düzenlenen cenaze töreninin ardından Salihli'deki özel bir hastaneye yatışı yapılan Yeşil'in 3 ay önce ayrıldığı eşi Özlem Uygun, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Bebeğe, şehit babasının adı olan "Yücel" ismi konuldu.

Şehit Yeşil'in 3 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.

Kaza şehidi uzman çavuşa Manisa'da son veda! Bebeğinin doğumuna günler kala şehit düştü

Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, 13 Eylül'de Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarptıktan sonra şarampole devrilmişti. Yeşil'in olay yerinde şehit olduğu kazada, otomobildeki anne ve iki çocuğu da yaralanmıştı. Şehidin cenazesi dün memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verilmişti.