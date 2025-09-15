Ters yönde giden araç faciaya yol açtı: 2 ölü

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Manisa

SERKAN ÖZCAN

Giriş Tarihi: Gazete

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde ters yönde ilerleyen aracın karşı şeritte ilerleyen kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Gölmarmara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen E.Ş. (35) idaresindeki araç, karşı yönden kendi şeridinde ilerleyen D.B. (64) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü E.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.'nın (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
