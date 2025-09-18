Palet fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü

MANİSA'DA ahşap palet fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Yangın, Yunusemre ilçesi eski Muradiye Mahalle yolu üzerindeki palet fabrikasının deposunda çıktı. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlerle mücadelede destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının bitişikte bulunan kükürt fabrikasındaki azot tankının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.