Manisa’da Sardes Antik Kenti artık gece de parlıyor

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz Temmuz ayında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Sardes Antik Kenti'nde ışıklandırma çalışmaları tamamlandı ve bölgede gece müzeciliği uygulaması resmen başlatıldı. Nisan ayından itibaren ziyaretçiler, antik kenti gece ışıkları altında gezebilecek. Öte yandan, gece müzeciliği kapsamında gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmalarıyla birlikte tarihi dokusu vurgulanan Sardes Antik Kentinde çekilen dron görüntüleri, kentin binlerce yıllık ihtişamını gözler önüne serdi. Altın rengi ışıklarla aydınlatılan sütunlar ve yapılar, hem tarih meraklılarının hem de fotoğraf tutkunlarının büyük beğenisini topladı.