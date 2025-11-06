Manisa Salihli’de metruk binalar yıkılacak mı?

Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk binalara yönelik çalışmalar, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Metruk Binalar Toplantısı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçe genelinde tehlike arz eden, terk edilmiş ve görüntü kirliliğine neden olan binalara ilişkin yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Metruk binalarla ilgili idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması, tespitlerin hızlandırılması ve alınacak önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Son bir ay içerisinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, vatandaş güvenliğini tehdit eden yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaymakam Güldoğan, "Metruk binalar hem güvenlik açısından risk oluşturuyor hem de şehir estetiğini olumsuz etkiliyor. Tüm kurumlarımızla iş birliği içinde bu sorunları ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.