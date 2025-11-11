Manisa'da feci kaza! Kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan Mehmet Eriş (38) idaresindeki 35 CJG 406 plakalı kamyonet, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mehmet Eriş ile araçta yolcu olarak bulunan A.B. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.