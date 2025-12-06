Ferdi Zeyrek davasında tutuklulara tahliye kararı

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran 2025 günü evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2'si tutuklu 10 kişi, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B. ile tutuksuz yargılanan 8 sanık, müşteki sıfatıyla Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu bulunan H.İ. ile N.B.'nin tahliyesine karar verdi. Dava 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.