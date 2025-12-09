Manisa'da vahşet olay! Eşini 5 bıçak darbesiyle yaraladı! 'Öldüğümü zannederek beni bıraktı'

Elvan Özerdim de "2025 yılı Şubat ayından bu yana boşanma davamız devam etmektedir. O tarihte evden ayrılarak mayıs ayına kadar kardeşimin yanında kaldım, mayıs ayında da ev kiraladım. Çocuklar nedeniyle sanıkla birlikte yaşadığımız eve yakın bir yerde ev kiraladım. Olay tarihinde bu evi temizlerken, sanık oğlumu aradı. Daha sonra telefona beni istedi. Ben telefonu aldığımda da oğlumu görmek istediğini söyledi. Ben de oğlumu gönderdim. Bir süre sonra oğlumla birlikte eve geldi. Ben, sanığı eve getirdiği için oğluma kızdım; kendisini eve almak istemedim. Ancak eve girmek için ısrar etti ve bir şey yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine sanığı eve aldım. Burada evin içinde dolaşarak evde eşyaların olmadığını, ne yapacağımı sordu. Ben de yavaş yavaş alabileceğimi söyledim. Hatta bugün ikinci el ocak almaya gideceğimi söyleyince 'Beraber gidelim' dedi. Kendisinden korktuğum için evde onunla kalmak istemediğim için bu isteğini kabul ettim. Evden çıktıktan sonra daha önce birlikte yaşadığımız eve gidip, eşyalarımı almamı teklif etti. Kendisiyle gitmek istemedim. Ancak oğlumuzun da yanımızda olduğunu, bir şey yapmayacağını söyleyip, beni ikna etti. Eve gittik. Burada eşyaları toplarken bir anda oğlumun evde olmadığını fark ettim. Sanık, arkamdan gelerek bana yaklaşmaya çalıştı. İstemediğimi söyleyip, kendisinden kurtulmaya çalıştım. Ardından kendisini itip, üzerimden attım. Kıyafetlerimi giymeye çalışırken kendisinin yanımda olmadığını fark ettim. Ardından elinde bıçakla geldi. Kendimi kurtarmak için banyoya girdim. Ancak banyo kapısının kilidi olmadığı için saklanamadım. Beni bıçaklamaya başladı. Üzerim çıplak olduğu için dışarıya da kaçamadım. Bu sırada banyodaki bornozu giydim. Orada bulduğum bir şey ve bornozla yaralarıma tampon yapmaya çalıştım. Kanamam olduğu için nefes alamamaya ve kendimi kaybetmeye başladım. Bu esnada sanığın, oğluma telefonda 'Anneni öldürdüm' dediğini duydum. Sonrasını hatırlamıyorum. Olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi. Elvan Özerdim, kızının da babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından duruşmayı 24 Aralık'a ertelendi.

'NEFESİM KESİLİNCE YERE YIĞILDIM'

Elvan Özerdim, yaşadıklarını anlatıp, "Olay anında nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Bıçak darbeleriyle kaçıp banyoya sığındım. Fakat banyonun kapısının kilidi yoktu. Kendimi dışarıya atıp, hani insanlar beni görsün de kurtulayım diye koştum. Ama dış kapı da kilitliydi. Orada kaldığım yerde, nefesim kesilince ben yere yığıldım. Ondan sonra öldüğümü zannederek beni bıraktı sanırım" diye konuştu.

'ELVAN MUCİZE ESERİ HAYATTA KALDI'

Elvan Özerdim'in avukatı Yalçın Arcak ise "Bugün burada daha önce birçok kere olduğu üzere yine bir kadına şiddet dosyası için, davası için toplandık. Burada daha önce kaybettiğimiz birçok kız kardeşimiz için toplanmıştık. 'Bugün şanslıyız' diyoruz. Neden şanslıyız? Çünkü Elvan tamamen ve tamamen mucize eseri hayatta kaldı. Dosya içeriğine baktığımızda, eşi tarafından boşanma aşamasında olan eşi tarafından önce cinsel istismara, tecavüze maruz bırakılmaya çalışıldı. Ve kendisi direnince de gözü dönen cani Elvan'a 5 tane bıçak darbesi sapladı. Bu bıçak darbelerinin tamamı da ölümcül olacak ve hayatına kastedecek şekildeydi. Elvan, birçok kere ameliyat geçirdi" dedi.