Manisa’da faciadan dönüldü! Kaza yapan tırlar alev aldı

Kaza, gece saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İzmir istikametinde, Turgutlu gişeleri Akalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan iki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından tırlardan birinde başlayan yangın, kısa sürede diğer tıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan tırlara müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazada hafif şekilde yaralanan iki tır sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.