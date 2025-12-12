Manisa'da sahiplendiği 2 köpeği sokağa attı: Dudak uçuklatan ceza kesildi

Yunusemre ilçesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve hayvan refahının sağlanması amacıyla bakımevine getirilen köpeklerden ikisi, 25 Kasım'da E.Ş. isimli kadın tarafından evde bakılmak üzere sahiplenildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, iki köpeğin yeniden sokağa bırakıldığı, açlık ve bakımsızlığa terk edildiği tespit edildi.