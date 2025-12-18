Manisa’da gelin arabasına paramotor sürprizi

MANİSA Gördes'e bağlı Köseler Mahallesi'nde düzenlenen düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Paramotor pilotu damat için İzmir'den gelen 5 kişilik paramotor ekibi, düğün konvoyunun önüne indi. Ekibin başında, emekli hava astsubay olan grup hocası Metin Pehlivan yer aldı. Damat Erdoğan Çiyrak, gelin arabasının arkasına "Gökte ararken yerde buldum" yazdırarak hem paramotor tutkusuna hem de mutluluğuna esprili bir gönderme yaparken, arkadaşlarının yaptığı sürpriz karşısında çok duygulandı. Damattan sembolik bir bahşiş alan paramotor ekibi, yeniden havalanarak konvoyun yolunu açtı.