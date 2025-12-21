Denetimlerde bozuk kokoreçler imha edildi!

MANİSA'DA yapılan gıda denetimleri, halk sağlığını yakından ilgilendiren ciddi bir skandalı ortaya çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, yasal onayı bulunmadan faaliyet gösteren bir işletmede tonlarca bozuk kokoreç tespit edildi. Piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtilen ürünlerin imha edilmesiyle birlikte işletme hakkında da yasal işlem başlatıldı. Bakanlık, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

'TAVİZ VERİLMEYECEK'

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirildi. Denetimler kapsamında hem ürünlere el konuldu hem de mevzuata aykırı faaliyetler kayıt altına alındı. Yetkililer, gıda güvenliği konusunda hiçbir tavize izin verilmeyeceğini vurguladı. Gıda güvenliği mevzuatı çerçevesinde yapılan işlemler sonrası, ele geçirilen bozulmuş kokoreçlerin tamamı imha edildi. Böylece bu ürünlerin piyasaya sürülerek vatandaşların sağlığını tehlikeye atmasının önüne geçildi. İmha işlemleri, ilgili prosedürler doğrultusunda ve resmi tutanaklarla gerçekleştirildi.