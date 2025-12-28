Manisa'nın köklü pazarında yeni yıl çalışması!

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gayret sarf ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'mızın en büyük pazar yerlerinden biri olan Perşembe pazarını modern bir yapıya kavuşturmak için başlattığımız çalışmalarda sona yaklaştık. En kısa zamanda eksikleri de tamamlayarak tamamen esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunacağız. Esnafımız artık çadır kurma zahmetinden ve hava şartlarının zorluğundan kurtulup sadece ticaretine odaklanacak. Manisalı hemşehrilerimiz de dört mevsim boyunca yağmurdan ve sıcaktan etkilenmeden, güvenle ve huzurla alışverişini yapabilecek. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

ESNAFLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR MESAJI



Pazar yerindeki değişim ile ilgili görüşlerini dile getiren pazar esnafı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Esnaflardan Sezer Bektaş, "Manisa'da yaşıyorum, buralıyım. Besim Dutlulu'dan çok memnunuz, Allah ondan razı olsun. Açık olan bölgeleri kapatarak bize çok yardımcı oldu. Ona ve Destan başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün hava yağmurlu ancak büyük oranda kapandığı için etkilenmiyoruz; haftaya her şey çok daha iyi olacak inşallah" dedi.



Bir diğer esnaf Lokman Kayacan ise "Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Belki geç kalınmış bir adım ama çok güzel bir çalışma oldu. Pazarcı camiası olarak yağmur, çamur ve fırtına nedeniyle çok zor durumdaydık, sürekli ıslanıyorduk. Şimdi her şey çok güzel olmuş; başkanımıza ve dernek başkanımıza çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



Daha önce yağmur yağınca müşterilerin içeri giremediğini belirten Hulusi Omak, "Daha önce yağmur yağdığında iş yapamazdık. Şemsiyelerimiz rüzgardan kırılırdı. Şimdi çok memnunuz. Besim başkanımız sağ olsun, verilen vaatleri yerine getiriyor" dedi.