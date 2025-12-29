Manisa’nın en köklü pazarında sona gelindi

MANİSA Büyükşehir Belediyesinin şehrin en köklü ve büyük pazarlarından biri olan Perşembe pazarında başlattığı çatı yenileme ve genişletme çalışmasında sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçtiğimiz aylarda Perşembe pazarında gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, esnafın en büyük dertlerinden biri olan "açık alan" sorununu yerinde dinledi. Ziyaretin ardından Başkan Dutlulu, Perşembe pazarının çehresini değiştirecek çatı yenileme ve genişletme projesini başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu alışveriş yapabilmesi ve esnafın zorlu hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla Perşembe pazarında başlattığı çatı yenileme ve genişletme çalışmalarında sona yaklaştı.