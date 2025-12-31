Manisa’da otomobil ile çarpışan bisikletli vefat etti

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Kadir Karapençe (68) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün İzmir-Ankara kara yolu Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne seyir halinde olan M.Ç.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta Kadir Karapençe idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen Karapençe, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karapençe, bugün hayatını kaybetti.