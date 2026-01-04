İşkenceci ağabeye 1 yıl 3 ay hapis cezası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kız kardeşi S.A.'ya (16), üzerine kaynar su döküp şiddet uygulayan M.A.İ.A. (19) ile babası G.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Çaydanlık ve sıcak suyu silah sayan mahkeme, M.A.İ.A.'ye toplamda 1 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verirken, G.A. ise beraat etti. Lalapaşa Camisi'nin imamı, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İddiaya göre, yapılan incelemede 2 erkek ve 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve uygun olmayan davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin T.G. (21)., M.E.A. (18) ve kız çocuğu S.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerden, S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. tutuklandı.

BABASI DA YAKALANDI

OLAYIN ardından ağabey M.A.İ.A., kız kardeşi S.A.'ya şiddet uyguladı, üzerine kaynar su döktü. Adliyeye sevk edilen M.A.İ. ve babası G.A. mahkeme tarafından tutuklandı. M.A.İ.A., 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, suçunu silahtan sayılan sıcak su ve çaydanlık ile kardeşine karşı işlediği gerekçesiyle cezası 1 yıl 9 aya çıkarıldı. Olayda ilk haksız hareketin kimden geldiğini tespit edilemediği için ceza 1 yıl 3 ay hapse çevrildi. G.A'nın da beraatine karar verildi.