Manisa'da enişte dehşeti: 5 lira için öldürdü

5 LİRA İÇİN...

Olay, bugün sabah saatlerinde Soma ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Barış Canbaz, akrabası ve aynı zamanda halasının kocası C.C.'ye ait markete gitti. Canbaz, C.C.'nin her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 TL daha pahalı sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.