Haberler Manisa Manisa’da şiddetli yağış hayatı felç etti!

Manisa'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış Yunusemre ilçesinde hayatı felç etti. Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitede 8 bloğun bodrum katlarını su basarken, dairelerde ciddi maddi hasar oluştu.

İHA

Manisa'da şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yunusemre ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Güzelyurt'ta bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, TOKİ-2 konutlarında bodrum katları yaklaşık 1,5 metre su altında kaldı. Su baskını nedeniyle birçok dairede maddi hasar meydana geldi.

KATLAR SUYLA DOLDU!

Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan ve her biri 640 daireden oluşan toplam 20 bloğun bulunduğu TOKİ-2 konutlarında, 8 bloğun bodrum katları yağışın ardından tamamen suyla doldu. Kapıcı daireleri, sığınaklar ve site yönetim odaları kullanılamaz hale geldi.
