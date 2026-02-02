Zeytinyağı piyasasında tağşiş uyarısı

TÜRKİYE'NİN önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Manisa'da yapılan analizler, piyasada satılan bazı zeytinyağlarına pamuk yağı ve ayçiçek yağı gibi farklı yağların karıştırıldığını ortaya koydu. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, zeytinyağında sahtekârlığa karşı topyekûn mücadele başlattıklarını belirterek, tüketicilere güvenilir, etiket bilgileri eksiksiz ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu. Zeytinyağının hem sağlık hem de ekonomik açıdan stratejik bir ürün olduğuna dikkati çeken Karayılan, denetimlerin aralıksız sürdüğünü, sahte ürünlerin hem üreticinin emeğine hem de tüketici sağlığına zarar verdiğini vurguladı.