Aman dikkat! Bu çiçeği koparmanın bedeli başınızı yakar: Cezası 5 yılda 7 kat arttı! Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki baharın müjdecisi olan kardelen çiçeğini koparmanın cezası cep yakıyor. Bu yıl kar yağmadan açan çiçeği koparmanın bedeli son 5 yılda 7 kat artırılarak 699 bin 245 liraya yükseltildi.









Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında bulunan ve baharın habercisi olarak bilinen kardelen çiçekleri, bu yıl da erken çiçek açtı. Kardelenleri koparmanın cezası ise 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 liraya yükseltildi.



Genellikle şubat ayının sonu ile mart ayının başında açan kardelenler, bu yıl kar yağışı olmadan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 3 hafta erken çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı zirvesinde kar olmamasına rağmen açan kardelenler, doğaseverlerin ilgisini çekerken, yetkililer ise vatandaşları uyardı.





"KARDELENLER KIŞ ORTASINDA AÇTI"



Geçtiğimiz yıl da ocak ayı ortasında çiçek açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin (20 Şubat) havaya düşmesine yaklaşık 3 hafta kala çiçek açtı. Yağışlı havalara rağmen güneşli günlerin etkisiyle açan kardelenler, iklim şartlarındaki değişimin de göstergesi olarak değerlendirildi.