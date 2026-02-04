Manisa'da orman yangınlarına karşı tedbir!

Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı riskin en aza indirilmesi ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı, Sabuncubeli Sosyal Tesisleri'nde Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcıları Hikmet Dengeşik, Mustafa Harputlu, Fatih Aksoy, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yangın Risk Azaltma Eylem Planı çerçevesinde 2026 yılında uygulanacak çalışmalar, orman ve kırsal alan yangınlarına karşı alınacak önleyici tedbirler, yangınlara müdahale kapasitesi, riskli bölgeler, kurumlar arası koordinasyon ile iletişim ve iş birliği ağlarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.





YANGINLARIN ÖNCELİKLİ NEDENİ İHMAL



Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, yangınlara müdahale kapasitesi, ekipman durumu, riskli bölgeler ve görev dağılımları hakkında bilgi verildi. Sunumda, Manisa'da çıkan orman yangınlarının büyük bölümünün ihmal kaynaklı olduğu açıklandı.



2024 yılında Manisa'da yaşanan orman yangınlarının yüzde 85'inin, 2025 yılında ise yüzde 97'sinin ihmal kaynaklı olduğu belirtilirken, özellikle sigara izmariti ve anız temizliği nedeniyle çıkan yangınların ön plana çıktığı kaydedildi.



Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Vahdettin Özkan, Yangın Risk Azaltma Eylem Planı sayesinde 153 yangından 122'sinin yerel ekipler tarafından büyümeden söndürüldüğünü hatırlatarak, planın Manisa için önemli bir yol haritası sunduğunu ifade etti.



Önleyici tedbirlerin önemine dikkat çeken Vali Özkan, "Yangınlarla mücadelede esas olan, riskleri önceden tespit ederek yangınlardan önce gerekli tedbirleri almaktır. Bu kapsamda hazırlanan Yangın Risk Azaltma Eylem Planı, ilimiz için yol haritası niteliğindedir. Orman yangınlarına karşı tüm vatandaşlarımızın duyarlı ve bilinçli olması büyük önem taşımaktadır" dedi.