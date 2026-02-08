Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybederken diğer iki otomobil sürücüsü Seher Gürbüz (46) ve Niyazi Nardalı ile Doruk Ateş Gürbüz (16) ve Ekin Ay (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan diğer otomobil sürücüsü Niyazi Nardalı da Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.