Manisa’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı!

Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (62) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Ters dönen araçta bulunan sürücü İ.A. ile yolcu S.A. (62) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.