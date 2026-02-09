  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı!

Manisa’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (62) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Ters dönen araçta bulunan sürücü İ.A. ile yolcu S.A. (62) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA