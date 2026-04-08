  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da 82 yaşındaki adamın kahreden sonu

Manisa'nın Kula ilçesinde acı bir olay yaşandı. 82 yaşındaki adam kendini asarak hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Olay, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi Sarıaliler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki M.A.Ç. evin yan tarafında kiler olarak kullanılan bölümde kendini asarak intihar etti.

Yaşlı adamı gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.A.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A.Ç.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA