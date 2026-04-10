Manisa’da alacak verecek meselesinde kan aktı

Olay, Atatürk Mahallesi Kasaplar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında 27 yaşındaki C.Y. tabanca ile vurularak bacak kısmından yaralandı. Şüpheli İ.Ö. (37) olay yerinden kaçarken, yaralı C.Y. ise ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, yaralı C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan şüphelinin emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.