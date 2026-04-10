  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Manisa'da alacak verecek meselesinde kan aktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak bacağından yaralandı.

Giriş Tarihi:

Olay, Atatürk Mahallesi Kasaplar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında 27 yaşındaki C.Y. tabanca ile vurularak bacak kısmından yaralandı. Şüpheli İ.Ö. (37) olay yerinden kaçarken, yaralı C.Y. ise ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, yaralı C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan şüphelinin emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA