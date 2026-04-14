Göçmen kuşlar yıllar sonra tekrar Marmara Gölü’nde

Manisa'da 2021'de tamamen kuruyan, bu yıl yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü, yeniden göçmen kuşlara yuva oldu. Devlet Su İşleri tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan gölde su seviyesi yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı. Gölün canlanması doğal hayatı da hareketlendirdi. Kuruma öncesi tepeli pelikan, karabatak gibi farklı onlarca kuş türüne ve binlerce su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara, suyun gelmesiyle tekrar göçmen kuşları çekti. Flamingolar, karabatak, balıkçıl ve birçok göçmen kuş türü yeniden bölgeye geldi.