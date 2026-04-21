Düğün salonunda ceset bulundu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir düğün salonunun depo kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Küçük Çam Şehitler Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunun depo kısmına giren personel bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Bölgeye gelen ekipler isminin Hasan Yağcı (47) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Olayın intihar olabileceği şüphesi üzerine durulurken Yağcı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemi başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.