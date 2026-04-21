Kanalda can pazarı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki kurutma kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Salihli'nin Kemerdamları Mahallesi'nde meydana geldi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, Şerif Ç. (32) yönetimindeki 35 LK 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kurutma kanalına uçtu.Kazada sürücü ile yolcu konumunda bulunan Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Nasıf Çalış ve özel bir hastaneye kaldırılan Hakan Sey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A.'nın Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.