Köpek Betty, Abdullah dedenin yoldaşı oldu

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde "Betty" isimli golden retriever cinsi köpek, traktörde sahibiyle seyahat etmesiyle dikkati çekiyor. Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Abdullah Ergün, yaklaşık 5 yıl önce oğlu Akif Ergün'ün sahiplendiği Betty ile güçlü bir bağ kurdu. Günün büyük bölümünü birlikte geçiren ikili, ev dışında da birbirinden ayrılmıyor. Betty, traktörüyle tarlaya ya da civardaki yerlere giden Ergün'e eşlik ediyor. Betty, sahibi traktöre yaklaştığında harekete geçiyor. Sahibinin peşinden koşarak traktöre binen Betty, aracın motor bölümüne uzanıp seyahat pozisyonu alıyor. Akif Ergün (41) "Betty, traktöre binmeyi çok seviyor. Traktör çalıştığında hareket edileceğini anlayıp kendisini bırakmamamız için havlıyor ve ağlamaya başlıyor. Babam, onu benden daha çok seviyor, onun yoldaşı oldu" diye konuştu.