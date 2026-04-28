Manisa’da bir ev küle döndü

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde iki katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı. Yangın, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Ören Mahallesi Yaren Kaşı mevkisinde çıktı. İbrahim Bilgin'e ait iki katlı müstakil evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında alevler kısa sürede evin tamamını sardı.

1 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Gökyüzünü kaplayan dumanları ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekiplerine adrese gelinceye kadar vatandaşlar, evde bulunan kişileri ve ahırda bulunan 10 küçükbaşı tahliye etti. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, mahalle sakinleri de traktör römorklarıyla itfaiye araçlarına su taşıyıp, destek oldu. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen evin genç kızı Fadime Nur Bilgin (18), olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.