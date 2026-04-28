“Yaşayan Festival” Manisa’yı dünya vitrinine taşıdı

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 10 ton mesir macununun saçıldığı tarihi törenle sona erdi. Bu yıl "Yaşayan Festival" sloganıyla düzenlenen organizasyon, kültürden sanata, gastronomiden spora kadar geniş kapsamıyla Manisa tarihinin en büyük etkinliklerinden biri olarak dikkat çekti. Festival süresince Ulupark Gastronomi Arenası'nda düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi Ege Bölgesi'nde ilk kez sanatseverlerle buluşurken, tiyatro ve edebiyat etkinlikleri de festival programına damga vurdu.