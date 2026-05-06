Manisa'da yeşil elmas mesaisi! Gün doğmadan toplanmaya başlıyor: Kilosu 100 TL

"REKOLTE İYİ AMA MALİYETLER YÜKSEK"

Üreticilerden Kamuran Toprak (40), bu yıl verimin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sene mahsul çok iyi, erik bol. Rekolte güzel. Soğuk hava koşulları ürünün gelişimini olumsuz etkilemedi. Hasada başladık ancak maliyetler oldukça yüksek."

Toprak, işçilik giderlerine de dikkat çekerek, "Bir işçinin günlük yevmiyesi 1650 lira. Servisle birlikte maliyet 1900 lirayı buluyor. Üretimde kilogram maliyeti yaklaşık 80 liraya ulaştı. Şu anda satış fiyatı 100–110 lira arasında. Bu seviyenin altına düşmesi zarar demek," dedi.