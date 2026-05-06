Manisa'da yeşil elmas mesaisi! Gün doğmadan toplanmaya başlıyor: Kilosu 100 TL

Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinden biri olan Turgutlu'da işçiler, gün doğmadan bahçelere girerek dumanlı papaz eriği hasadına başladı. Kilogramı 100 ila 110 lira arasında alıcı bulan ürün, artan maliyetlere rağmen yüksek verimiyle üreticiyi memnun ediyor. İç pazarın en çok tercih edilen meyveleri arasında yer alan bu erik, sert yapısı ve bol sulu dokusuyla tüketicilerin ilgisini çekiyor.
MANİSA'NIN VERİMLİ TOPRAKLARINDA YETİŞİYOR
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştirilen "dumanlı papaz eriğinde" hasat dönemi başladı. Yüksek verim, üreticilerin bu sezon yüzünü güldürdü.
TURGUTLU'DA YEŞİL ELMAS MESAİSİ BAŞLADI
Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinden biri olan Turgutlu'da yetişen, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğusuyla dikkat çeken dumanlı papaz eriğinde hasat heyecanı yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, özenle topladıkları erikleri paketleyerek iç piyasaya sevk ediyor. Ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.
Sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle erik, kilogramı 100 ile 110 lira arasında alıcı buluyor.
"REKOLTE İYİ AMA MALİYETLER YÜKSEK"
Üreticilerden Kamuran Toprak (40), bu yıl verimin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu sene mahsul çok iyi, erik bol. Rekolte güzel. Soğuk hava koşulları ürünün gelişimini olumsuz etkilemedi. Hasada başladık ancak maliyetler oldukça yüksek."
Toprak, işçilik giderlerine de dikkat çekerek, "Bir işçinin günlük yevmiyesi 1650 lira. Servisle birlikte maliyet 1900 lirayı buluyor. Üretimde kilogram maliyeti yaklaşık 80 liraya ulaştı. Şu anda satış fiyatı 100–110 lira arasında. Bu seviyenin altına düşmesi zarar demek," dedi.
Ürünlerin tamamen iç piyasaya gönderildiğini vurgulayan Toprak, "Yurt dışına ihracat yapmıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderim sağlıyoruz," ifadelerini kullandı.