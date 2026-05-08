Manisa’da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği traktörü ile uçuruma yuvarlanan Mustafa Kerman (23) hayatını kaybetti. Kaza, Badınca mahallesi Eskiköy mevkiinde meydana geldi. Badınca Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden Mustafa Kerman, sarp yolda karşıdan gelen Orhan Ormancı (60) yönetimindeki hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yapınca kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı. Kerman, traktörün altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılan Kermen'in hayatın kaybettiği belirlendi.