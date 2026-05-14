Manisa'da sağanak ve dolu hayatı felç etti! Çatılar uçtu bahçeler zarar gördü...

Demirci 'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman şiddetlendi. İlçede yağmurun ardından dolu etkili oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kiraz bahçelerinde olası zarar tespiti için sahada inceleme başlattı.

Gördes'te ise fırtına nedeniyle Fatih Bulvarı'nda bir binanın çatısı uçtu. Savrulan çatı yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.