Muğla'da CHP'li belediyeden akılalmaz açılış! Cehaletin böylesi: Duyanlar şaşkına dönerken sosyal medyadan tepkiler yağdı! Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende 'cehaletin bu kadarına pes' dedirten bir olay yaşandı. Açılış için özel hoca getirerek dualarla meyhane açılışı yaptılar. Duyanlar şaşkına dönerken sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilerin odağı oldu. Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi. İHA









Fethiye'deki meyhane açılışı için düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam dua etti.

Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz.