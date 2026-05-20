Manisa polisi zehir tacirlerine operasyon gerçekleştirdi

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akhisar ve Salihli'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 42 bin 320 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan çalışmalar kapsamında H.B., O.B. ve K.C.A. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 42 bin 320 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden O.B. ile K.C.A., "Uyuşturucu Ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.