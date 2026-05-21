BÜKSEV’in yeni hedefi hasta konuk evi

MANİSA'DA yaptığı hizmetler, bıraktığı eserler ve kişiliğiyle tanınan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski başkanlarından merhum Bülent Koşmaz'ın eşi Saaded Koşmaz, eşinin adını yaşatmak için kurduğu Bülent Koşmaz Sağlık Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) ile öğrenci ve kanserle mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Saaded Koşmaz, "Yeni hedefimiz hasta konuk evleri yapmak. Bir de hedefimizde Manisa'ya liseler arası bilim merkezi yapmak istiyoruz, fen lisesi öğrencilerine yönelik" dedi.