Manisa esnafına destek verilecek

Manisa
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP), Manisalı esnafa sağladığı 1 milyar 205 milyon liralık kredi plasmanıyla Türkiye
genelindeki 1000'i aşkın kooperatif arasında ilk 5'e girme başarısı gösterdi. Kooperatif, yaklaşık 5 bin 700 esnafın uygun koşullarda krediye ulaşmasına aracılık ediyor. Başkan Destan Bulgay, taşıdığını belirterek, "Manisa'daki esnafımızın üzerinde kooperatifimizin işlettiği plasman 1 milyar 205 milyon lira. Bu rakam Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde. Bu başarıda en büyük pay Manisalı esnafımızın ve bugüne kadar kooperatifimizin gelişimine katkı sunan tüm yöneticilerimizin ve büyüklerimizin emeğidir. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Kooperatifin her geçen gün büyüdüğünü ve yeni üye kayıtlarının hızla arttığını dile getiren Bulgay, "Manisa olarak esnafımızın krediyle buluşması için çalışıyoruz. Yeni kayıtlarımız hızla artıyor. Manisa esnafının tek olan Manisa Kooperatifine sahip çıkması, mevcut düzenin doğru planlanması ve kredilerin doğru şekilde esnafla buluşturulması sayesinde kooperatifimiz bugün Türkiye'nin örnek kooperatiflerinden biri haline geldi. Bu tablo bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.