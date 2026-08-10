İzmir’de mezarlıklarda yeni dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Mezar altyapısı, lahit ve mermer üst yapı hizmetlerinin belirli teknik ve estetik standartlara bağlanacağı yeni modelin protokolü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata tarafından imzalandı.
İzmir için büyük önem taşıyan çalışmanın detayları da netleşti. Buna göre yakınını kaybeden vatandaşların en hassas dönemlerinden birinde mezar yapımı için farklı kişi, usta veya firmalarla tek tek görüşmek zorunda kalmasının önüne geçilecek. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili meslek kuruluşlarının denetiminde, önceden belirlenmiş koşullar ve kalite standartları doğrultusunda hizmet alabilecek. Böylece mezar yapım sürecinin vatandaş açısından daha kolay, şeffaf ve öngörülebilir hale getirilmesi sağlanacak.
MEZAR YAPIMINA TEKNİK VE ESTETİK STANDART
Yeni dönemde mezar yapım işleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen tip projeler, teknik şartnameler ve estetik kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu uygulamayla izinsiz ve standart dışı yapılaşmaların, eksik veya hatalı imalatların önüne geçilmesi; mezarlıklarda düzen ve görüntü bütünlüğünün korunması amaçlanıyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda güvenli, uzun ömürlü ve standartlara uygun mezar yapılarının oluşturulması sağlanacak.
KAYITLI VE YETKİN USTALAR GÖREV ALACAK
Modelin önemli ayaklarından birini kayıtlı esnaf oluşturacak. Mezar yapım hizmetleri yalnızca yetkilendirilen, mevzuata uygun faaliyet gösteren ve ilgili meslek odalarına kayıtlı ustalar tarafından gerçekleştirilecek. Böylece hem kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması hem de işlerin alanında yetkin kişiler tarafından yürütülmesi hedefleniyor.