Haberler İzmir İzmir’de mezarlıklarda yeni dönem İzmir’de mezarlıklarda yeni dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) arasında imzalanan protokolle mezarlıklardaki mezar yapım hizmetlerine yönelik yeni düzenleme getiriliyor. Buna göre mezar altyapısı, lahit ve mermer üst yapı hizmetleri belirli teknik ve estetik standartlara bağlanacak. Uygulamanın, mezar yapım süreçlerinde standart oluşturması ve kayıtlı esnafın hizmet vermesini sağlaması hedefleniyor. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Mezar altyapısı, lahit ve mermer üst yapı hizmetlerinin belirli teknik ve estetik standartlara bağlanacağı yeni modelin protokolü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata tarafından imzalandı.

İzmir için büyük önem taşıyan çalışmanın detayları da netleşti. Buna göre yakınını kaybeden vatandaşların en hassas dönemlerinden birinde mezar yapımı için farklı kişi, usta veya firmalarla tek tek görüşmek zorunda kalmasının önüne geçilecek. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili meslek kuruluşlarının denetiminde, önceden belirlenmiş koşullar ve kalite standartları doğrultusunda hizmet alabilecek. Böylece mezar yapım sürecinin vatandaş açısından daha kolay, şeffaf ve öngörülebilir hale getirilmesi sağlanacak.