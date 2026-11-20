Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oyun oynayan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun ortalıkta olmadığını fark eden yakınları aramaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan çocuk, yakınları tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tuna Geyik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minik çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kuruluna gönderildi.