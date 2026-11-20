Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Dağarlar Mahallesi'nde meydana geldi.
GÖZDEN KAYBOLDU
Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oyun oynayan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun ortalıkta olmadığını fark eden yakınları aramaya başladı.
Yapılan aramada küçük Tuna, evlerinin yakınında bulunan su havuzunda bulundu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sudan çıkarılan çocuk, yakınları tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tuna Geyik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minik çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kuruluna gönderildi.