İzmir'in ilçelere göre nüfus dağılımı! En kalabalık ilçe neresi?

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre İzmir'in nüfusu 4.504.185 olarak kayıtlara geçti. Kent genelinde toplam 2.235.340 erkek ve 2.268.845 kadın yaşarken, kadın nüfusunun az farkla önde olması dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre İzmir'in nüfus yoğunluğu büyük ölçüde merkez ilçelerde toplandı. 520 bin 941 kişiye ev sahipliği yapan Buca, İzmir'in en kalabalık ilçesi unvanını korurken; Buca'yı sırasıyla Karabağlar (467.572) ve Bornova (452.479) takip etti.

İşte ilçelere göre İzmir'deki nüfus dağılımı:

1. Buca

Toplam Nüfus: 520.941 (%11,57)

Erkek / Kadın: 257.974 / 262.967



2. Karabağlar

Toplam Nüfus: 467.572 (%10,38)

Erkek / Kadın: 229.510 / 238.062



3. Bornova

Toplam Nüfus: 452.479 (%10,05)

Erkek / Kadın: 222.442 / 230.037