Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ