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Muğla'da orman yangını

14.09.2019, 09:00

'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor.

'nın Ortaca ilçesinde çıkan devam ediyor. Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu başladı.

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