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'da hattında patlama

Bodrum'da içme suyu hattında patlama

28.11.2019, 20:53

'nın ilçesinde, hattındaki borunun patlaması sonucu yolda çukur meydana geldi. Öte yandan, aynı bölgede bir süre önce üç ayrı patlama daha yaşanmış, çevredeki bazı evleri su basmıştı.

'nın ilçesinde, hattındaki borunun patlaması sonucu yolda çukur meydana geldi.

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