Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattındaki borunun patlaması sonucu yolda çukur meydana geldi. Öte yandan, aynı bölgede bir süre önce üç ayrı patlama daha yaşanmış, çevredeki bazı evleri su basmıştı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattındaki borunun patlaması sonucu yolda çukur meydana geldi.
Bodrum'da içme suyu hattında patlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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