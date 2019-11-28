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Haberler > Muğla > Son dakika: Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da 3,5 büyüklüğünde ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

28.11.2019, 10:26 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019,10:37

verilerine göre, 'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.52'de, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinin 18,35 kilometre açığındaki depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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